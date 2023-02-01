В Краснодаре заменили почти 0,9 км асфальта на улице Деповской

Ремонт участка улицы Деповской от КИМ до Ключевой стартовал в начале года по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

На этом отрезке заменили асфальт, установили знаки и отремонтировали тротуары. Сейчас там наносят разметку.

«В районе улицы Деповской расположено несколько социальных объектов. Поэтому для нас важно, чтобы рядом с ними была ровная и качественная дорога. В скором времени работы будут полностью завершены», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Из плана на 2023 год уже отремонтировали улицу Ставропольскую, Юннатов, Фадеева, Власова, Новороссийскую, Офицерскую, Фрунзе, Пригородную и Котовского. Кроме того, продолжается ремонт улиц Таманской, Думенко, Пионерской, Димитрова, Чернышевского, Первомайской, Полины Осипенко, Димитрова, Кавказской и Пугачева.

Полный список участков из плана ремонта на 2023 год по нацпроекту можно посмотреть в специальном разделе на сайте городской администрации.

Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» за 6 лет обновили более 320 участков дорог, общая протяженность — свыше 410 км, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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