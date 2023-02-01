Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре заменили почти 0,9 км асфальта на улице Деповской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zamenili-pochti-0-9-km-asfalta-na-ulitse-depovskoj
В Краснодаре заменили почти 0,9 км асфальта на улице Деповской
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ремонт участка улицы Деповской от КИМ до Ключевой стартовал в начале года по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

На этом отрезке заменили асфальт, установили знаки и отремонтировали тротуары. Сейчас там наносят разметку.

«В районе улицы Деповской расположено несколько социальных объектов. Поэтому для нас важно, чтобы рядом с ними была ровная и качественная дорога. В скором времени работы будут полностью завершены», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Из плана на 2023 год уже отремонтировали улицу Ставропольскую, Юннатов, Фадеева, Власова, Новороссийскую, Офицерскую, Фрунзе, Пригородную и Котовского. Кроме того, продолжается ремонт улиц Таманской, Думенко, Пионерской, Димитрова, Чернышевского, Первомайской, Полины Осипенко, Димитрова, Кавказской и Пугачева.

Полный список участков из плана ремонта на 2023 год по нацпроекту можно посмотреть в специальном разделе на сайте городской администрации.

Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» за 6 лет обновили более 320 участков дорог, общая протяженность — свыше 410 км, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: ремонт дорог на двух улицах стартовал по нацпроекту в Краснодаре.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Жителей Кубани и Адыгеи предупредили о начале военных учений на полигоне в Молькино
Жителей Кубани и Адыгеи предупредили о начале военных учений на полигоне в Молькино
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Двух подозреваемых в попытке заказать убийство пристава в Анапе заключили под стражу
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. Житель Каневского района получил 15 лет колонии за двойное убийство, изготовление и хранение взрывчатки
  5. Два вида яда нашли в крови собак, погибших в СНТ на Ростовском шоссе в Краснодаре
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях