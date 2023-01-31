Ремонт дорог на двух улицах стартовал по нацпроекту в Краснодаре

Подготовительные работы ведутся на участке улицы Димитрова от улицы Воронежской до дома № 131. Протяженность участка — 2,2 км.

Также на улице Кавказской от Таманской до Линейной меняют дорожное полотно протяженностью 1,5 км. Ремонт дорог проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«Мы идем по очень хорошему графику, которому способствуют погодные условия. Уже смогли добраться до половины списка из плана 2023 года. Сейчас завершены работы на восьми участках, а на четырех заканчивают ремонт. Всего в этом году заменят покрытие на 38 улицах», — сказала и. о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина.

Работы по нацпроекту в Краснодаре идут на улицах Пугачева, Пионерской, Думенко, Чернышевского, Полины Осипенко, Первомайской, Деповской и Таманской. Уже завершили ремонт на улицах Фадеева, Офицерской, Фрунзе, Пригородной, Юннатов, Ставропольской, Власова, Новороссийской и Котовского.

На участках меняют асфальт, наносят разметку и устанавливают дорожные знаки.

В 2022 году план ремонта дорог по нацпроекту выполнили с опережением графика. Всего в прошлом году отремонтировали 33 участка — 30 км дорог. С 2017 по 2022 годы в краевой столице обновили 410 км дорог — 326 участков, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре по нацпроекту отремонтируют 1,5 км дороги на улице Таманской.