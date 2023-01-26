В Краснодаре по нацпроекту отремонтируют 1,5 км дороги на улице Таманской

На участке от улицы Ключевой до дома № 180 уже устанавливают временные знаки и демонтируют бордюры.

Ремонт дороги ведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На улице заменят 1,5 км асфальта, нанесут разметку и установят дорожные знаки.

«Дороги — важная часть инфраструктуры города. Это артерии, которые соединяют различные районы краевой столицы. От их качества зависит логистика, скорость поездок и многое другое. Участие в национальном проекте помогает планомерно улучшать дорожное полотно», — сказала и. о. директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина.

Сейчас в краевой столице по нацпроекту ремонтируют улицы Полины Осипенко, Пугачева, Пионерскую, Чернышевского и Деповскую. Уже завершили работы на улицах Новороссийской, Ставропольской, Офицерской, Фадеева, Пригородной, Фрунзе, Котовского, Юннатов и Власова.

С полным списком участков, которые планируют отремонтировать по нацпроекту в 2023 году, можно ознакомиться в специальном разделе на сайте городской администрации.

За период предыдущего этапа по нацпроекту отремонтировали 33 участка — 30 км дорог с опережением графика. С 2017 по 2022 годы в краевой столице отремонтировали 326 участков протяженностью 410 км, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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