В Краснодаре по нацпроекту отремонтируют 1,5 км дороги на улице Таманской
На участке от улицы Ключевой до дома № 180 уже устанавливают временные знаки и демонтируют бордюры.
Ремонт дороги ведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На улице заменят 1,5 км асфальта, нанесут разметку и установят дорожные знаки.
«Дороги — важная часть инфраструктуры города. Это артерии, которые соединяют различные районы краевой столицы. От их качества зависит логистика, скорость поездок и многое другое. Участие в национальном проекте помогает планомерно улучшать дорожное полотно», — сказала и. о. директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина.
Сейчас в краевой столице по нацпроекту ремонтируют улицы Полины Осипенко, Пугачева, Пионерскую, Чернышевского и Деповскую. Уже завершили работы на улицах Новороссийской, Ставропольской, Офицерской, Фадеева, Пригородной, Фрунзе, Котовского, Юннатов и Власова.
С полным списком участков, которые планируют отремонтировать по нацпроекту в 2023 году, можно ознакомиться в специальном разделе на сайте городской администрации.
За период предыдущего этапа по нацпроекту отремонтировали 33 участка — 30 км дорог с опережением графика. С 2017 по 2022 годы в краевой столице отремонтировали 326 участков протяженностью 410 км, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Читайте также: участок улицы Чернышевского отремонтируют в Краснодаре по нацпроекту.
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Пострадавшая от хирургов модель из Сочи требует компенсацию с клиник в 35 млн рублей
- Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
- Магазины Zara могут возобновить работу весной под новым названием
- Пациентку с гигантскими коралловидными камнями в почках спасли хирурги в Новороссийске
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.