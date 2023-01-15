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Участок улицы Чернышевского отремонтируют в Краснодаре по нацпроекту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/uchastok-ulitsy-chernyshevskogo-otremontiruyut-v-krasnodare-po-natsproektu
Участок улицы Чернышевского отремонтируют в Краснодаре по нацпроекту
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Работы проведут в рамках дорожного нацпроекта.

На участке улицы Чернышевского длиной 1,45 км от улицы 40-летия Победы до улицы Жлобы заменят дорожное полотно, заменят асфальтовое покрытие, установят знаки и нанесут новую разметку.

В Краснодаре по нацпроекту сейчас ремонтируют улицы Пугачева, Полины Осипенко, Фрунзе, Деповскую и Пионерскую. По итогам работ этапа 2023 года в Краснодаре будет отремонтировано 364 участков дорог общей протяженностью более 471 км, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: по нацпроекту отремонтируют улицу Полины Осипенко в Краснодаре.

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