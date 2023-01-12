По нацпроекту отремонтируют улицу Полины Осипенко в Краснодаре

Дорожное полотно заменят на участке протяженность порядка 1,3 км от Ставропольской до Болотникова.

Работы выполнят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время рабочие снимают старые бортовые камни. В ближайшее время снимут старый асфальтобетонный слой, уложат новое покрытие, установят дорожные знаки, нанесут разметку.

Ремонт из этапа нацпроекта 2023 года завершили на восьми улицах. Параллельно с работами на улице Полины Осипенко работы идут на улицах Пугачева, Пионерской и Фрунзе.

Полный перечень ремонтируемых объектов размещен на сайте. За 7 лет в Краснодаре планируют отремонтировать 364 участков дорог общей протяженностью свыше 471 км, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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