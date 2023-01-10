На улице Фрунзе в Краснодаре по нацпроекту отремонтировали почти 1,8 км дороги

Отрезок улицы Фрунзе от Северной до Ленина привели в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Ремонтные работы начали зимой прошлого года, общая протяженность участка составила практически 1,8 км.

«На участке сняли старый асфальтобетонный слой и уложили новое дорожное полотно, установили знаки. На данный момент работы находятся на завершающей стадии. Впереди у нас еще много участков из этапа 2023 года, обновление которых сделает дороги краевой столицы более качественными», — сказала и. о. директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина.

В настоящее время в Краснодаре ремонтируют дороги на улицах Полины Осипенко, Пионерской и Пугачева. Перечень участков, которые планируют привести в порядок по нацпроекту в этом году, размещен на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре начали ремонтировать улицу Пионерскую на Дубинке.