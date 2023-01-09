В Краснодаре начали ремонтировать улицу Пионерскую на Дубинке

Ремонтные работы выполнят на участке протяженностью 1 км между улиц КИМ и Болотникова в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На этом участке улицы Пионерской заменят дорожное полотно, отремонтируют тротуары, нанесут разметку и установят дорожные знаки. Сейчас рабочие демонтируют асфальтобетон возле пешеходных переходов. На ремонтируем участке уже установили временные знаки.

«Просим водителей быть внимательными и скорректировать свой маршрут заранее, потому что в ходе ремонта эта улица будет частично перекрыта», — рассказала и.о. главы департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодаа Галина Шешина.

Из плана дорожного нацпроекта на 2023 год в краевой столице уже завершили работы на восьми улицах. Сейчас ремонт дорог завершают на улице Фрунзе и продолжают на улицах Пугачева и им. Полины Осипенко, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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