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В Краснодаре завершается первый этап реконструкции Почтового тракта

Общество
10.08.2022 13:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zavershaetsya-pervyj-etap-rekonstruktsii-pochtovogo-trakta
В Краснодаре завершается первый этап реконструкции Почтового тракта
Фото t.me/alekseenko_krd

О завершении работ на пятикилометровом участке рассказал 10 августа глава Краснодара Андрей Алексеенко.

По его словам, работы выполнены уже на 95%. Это участок протяженностью около 5 км — от хутора Копанского в сторону Западного обхода. Реконструкцию там начали 15 ноября 2021 года. Общая протяженность дороги от хутора Копанского до Западного обхода — более 11 км.

«Рабочие выполнили переустройство инженерных сетей, на проезжей части уложили три слоя асфальтобетонного покрытия, установили опоры освещения. Видно, что сейчас работы идут максимально активными темпами. И в срок, обозначенный контрактом — до 30 сентября, а может и раньше, они будут выполнены», — написал Алексеенко в Telegram.

Сейчас осталось установить забор вдоль проезжей части, чтобы предотвратить выброс мусора вдоль лесополосы. Также нужно сделать откосы, установить знаки и нанести разметку, добавил мэр.

Читайте также: в Краснодарском крае по нацпроекту дополнительно отремонтируют 55 участков дорог.

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