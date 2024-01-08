В Краснодаре завели уголовное дело на мужчину, ранившего ножом трех прохожих

Преступление произошло 2 января на улице Бургасской в микрорайоне Черемушки.

По версии следствия, в тот вечер 37-летний местный житель пил алкогольные напитки, а затем вышел на улицу начал без причины нападать на прохожих. Он ранил ножом 11-летнюю девочку, а также мужчину и женщину, которая выходила из магазина.

Раненые мужчина и женщина до сих пор находятся в больнице. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Для установления степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. Травма девочки не представляет угрозы для ее жизни.

Преступника задержали. На него завели уголовное дело о хулиганстве по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Следователь будут ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления. Назначили психолого-психиатрическую экспертизу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.