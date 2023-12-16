Избили бейсбольной битой: на Кубани двое грабителей напали на прохожего

Подозреваемых в разбойном нападении сотрудники полиции задержали в Лабинске.

В дежурную часть обратился местный житель. Он сообщил, что на одной из улиц двое неизвестных парней напали на него и несколько раз ударили по голове бейсбольной битой. После этого грабители забрали телефон жертвы и скрылись. Ущерб составил около 13 тыс. рублей.

В ходе розыска правоохранители установили личности подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 21 и 26 лет. Оперативники задержали их по месту жительства.

Похищенный телефон и вернули владельцу. В отношении задержанных возбудили уголовное дело, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Подозреваемые заключены под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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