Мужчина ограбил офис микрозаймов в Краснодаре и сдался, чтобы сесть в тюрьму

В дежурную часть отдела полиции в Карасунском округе поступило сообщение о грабеже в одном из офисов микрокредитования на улице Тюляева.

На место прибыла следственно-оперативная группа и выяснила, что один из посетителей финансового учреждения потребовал отдать наличность из кассы, а затем забрал около 100 тыс. рублей и скрылся.

Спустя несколько дней 31-летний житель Приморско-Ахтарска сам пришел в отдел полиции с явкой с повинной.

Оказалось, что ранее он уже был судим за разбой. Мужчина рассказал, что решился на грабеж из-за желания вернуться в места лишения свободы, а деньги потратил по своему усмотрению, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Читайте также: анапчанин не удержался от ограбления во время прогулки с собакой.