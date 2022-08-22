В Краснодаре завели более 130 протоколов на владельцев заросших амброзией участков
Рабочие группы, состоящие из полицейских, сотрудников администрации города и округов, выдали 919 уведомлений о необходимости покоса сорняков на частных территориях.
В ходе рейдов составили более 130 протоколов на собственников заросших участков. С апреля в Краснодаре выкосили свыше 5,4 тыс. га сорняков, в том числе амброзии. От карантинной растительности очищают муниципальные общественные территории, зеленые зоны, магистральные улицы, прибрежные зоны и кладбища.
За покос травы на частных территориях отвечают собственники, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, строительные компании, ТОСы и ТСЖ, управляющие компании.
Сотрудники администраций округов также организовали мероприятия по уничтожению амброзии. Больше всего сорняков выкосили в Прикубанском округе — свыше 1,5 тыс. га. В Карасунском округе скосили 754 га сорняков, в Центральном — 51 га, в Западном — 38,5 га.
Помимо этого, регулярно проводят субботники по удалению локальных очагов амброзии с корнем, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», заявку на покос амброзии можно оставить по телефону горячей линии ЕДДС — 050. А также в отделе санитарии МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» по номеру 267-81-31.
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