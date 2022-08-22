Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Куда жаловаться на амброзию в Краснодаре: работает горячая линия

Общество
22.08.2022 13:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/kuda-zhalovatsya-na-ambroziyu-v-krasnodare-rabotaet-goryachaya-liniya
Куда жаловаться на амброзию в Краснодаре: работает горячая линия
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сообщить об амброзии краснодарцы могут в отдел санитарии МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» или в ЕДДС.

Горячая линия по покосу сорной и карантинной растительности работает по номеру 8(861)267-81-31. Обращения принимаются по будням с 8:00 до 17:00.

Кроме того, сообщить, где растет амброзия, можно на горячую линию ЕДДС.

Для абонентов «МТС» — по номеру 050, «Билайн» и «МегаФон» — 8(861)050, «Теле 2» — 8(861)214-33-36, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре с начала апреля выкосили 5,1 тыс. га амброзии.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Мария Захарова первый раз в жизни провела отпуск в Анапе
Мария Захарова первый раз в жизни провела отпуск в Анапе
Заступился за девушку и убил: в соцсетях появилось видео предположительного убийства в Сочи
Заступился за девушку и убил: в соцсетях появилось видео предположительного убийства в Сочи
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
В Краснодаре из-за короткого замыкания на подстанции без света остались жители 2 улиц в Прикубанском округе
В Краснодаре из-за короткого замыкания на подстанции без света остались жители 2 улиц в Прикубанском округе
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
  2. Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
  3. Журналисты нашли пророческий пост Дугина за год до гибели дочери
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Севастополе проверили состояние убежищ на случай новых атак ВСУ
  6. В ККБ № 1 появился первый в России робот-микроскоп для операций на мозге
Прямой эфир
Мы в соцсетях