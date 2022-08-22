Куда жаловаться на амброзию в Краснодаре: работает горячая линия

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сообщить об амброзии краснодарцы могут в отдел санитарии МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» или в ЕДДС.

Горячая линия по покосу сорной и карантинной растительности работает по номеру 8(861)267-81-31. Обращения принимаются по будням с 8:00 до 17:00.

Кроме того, сообщить, где растет амброзия, можно на горячую линию ЕДДС.

Для абонентов «МТС» — по номеру 050, «Билайн» и «МегаФон» — 8(861)050, «Теле 2» — 8(861)214-33-36, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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