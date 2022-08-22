Куда жаловаться на амброзию в Краснодаре: работает горячая линия
Общество
22.08.2022 13:29
Сообщить об амброзии краснодарцы могут в отдел санитарии МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» или в ЕДДС.
Горячая линия по покосу сорной и карантинной растительности работает по номеру 8(861)267-81-31. Обращения принимаются по будням с 8:00 до 17:00.
Кроме того, сообщить, где растет амброзия, можно на горячую линию ЕДДС.
Для абонентов «МТС» — по номеру 050, «Билайн» и «МегаФон» — 8(861)050, «Теле 2» — 8(861)214-33-36, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: в Краснодаре с начала апреля выкосили 5,1 тыс. га амброзии.
Популярные новости
- Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
- Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
- Журналисты нашли пророческий пост Дугина за год до гибели дочери
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Севастополе проверили состояние убежищ на случай новых атак ВСУ
- В ККБ № 1 появился первый в России робот-микроскоп для операций на мозге