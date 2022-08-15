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В Краснодаре с начала апреля выкосили 5,1 тыс. га амброзии

Общество
15.08.2022 10:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-s-nachala-aprelya-vykosili-5-1-tys-ga-ambrozii
В Краснодаре с начала апреля выкосили 5,1 тыс. га амброзии
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В августе амброзия начинает активно цвести. Из-за распространения ее пыльцы в воздухе страдают аллергики.

С апреля в краевом центре выкосили 5,1 тыс. га амброзии. Муниципальные территории от сорняков очищают в рамках госконтракта, на частных землях амброзию косят управляющие компании, ТСЖ, а также собственники участков.

От местных жителей поступило 212 сообщений о зарослях амброзии. Специалисты уже выполнили работы по 71 заявке. Остальные пока находятся в работе.

Также амброзию в городе находят и во время рейдов. Из-за этого составили 108 административных протоколов и выдали 848 уведомлений о необходимости покоса на частных землях.

Сообщить о сорняках в краевой столице можно по телефонам: 8(861) 267-81-31 и 050, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: мэр Краснодара поручил ужесточить борьбу с амброзией в частном секторе.

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