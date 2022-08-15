В Краснодаре с начала апреля выкосили 5,1 тыс. га амброзии
В августе амброзия начинает активно цвести. Из-за распространения ее пыльцы в воздухе страдают аллергики.
С апреля в краевом центре выкосили 5,1 тыс. га амброзии. Муниципальные территории от сорняков очищают в рамках госконтракта, на частных землях амброзию косят управляющие компании, ТСЖ, а также собственники участков.
От местных жителей поступило 212 сообщений о зарослях амброзии. Специалисты уже выполнили работы по 71 заявке. Остальные пока находятся в работе.
Также амброзию в городе находят и во время рейдов. Из-за этого составили 108 административных протоколов и выдали 848 уведомлений о необходимости покоса на частных землях.
Сообщить о сорняках в краевой столице можно по телефонам: 8(861) 267-81-31 и 050, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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