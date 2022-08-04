Глава Краснодара поручил ужесточить борьбу с амброзией в частном секторе

Видео канала «Кубань 24»

Андрей Алексеенко предложил не тратить время на выяснение собственника участка и сначала скосить сорную растительность, а уже потом предъявлять счет хозяину за услугу.

Сейчас в городе работает комиссия по выявлению очагов амброзии, которая вот-вот зацветет. Проходят рейды с участием сотрудников администрации и полиции. При обнаружении зарослей на муниципальных территориях можно позвонить по телефону горячей линии ЕДДС 050.

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