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Глава Краснодара поручил ужесточить борьбу с амброзией в частном секторе

Общество
04.08.2022 08:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-krasnodara-poruchil-uzhestochit-borbu-s-ambroziej-v-chastnom-sektore
Видео канала «Кубань 24»

Андрей Алексеенко предложил не тратить время на выяснение собственника участка и сначала скосить сорную растительность, а уже потом предъявлять счет хозяину за услугу.

Сейчас в городе работает комиссия по выявлению очагов амброзии, которая вот-вот зацветет. Проходят рейды с участием сотрудников администрации и полиции. При обнаружении зарослей на муниципальных территориях можно позвонить по телефону горячей линии ЕДДС 050.

Читайте также: в Краснодаре уничтожили 4,5 тыс. га амброзии.

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