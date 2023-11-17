В Краснодаре зарплата автокурьеров за год выросла на 30% — до 129 тыс. рублей

Аналитики провели исследование зарплат представителей рабочих профессий.

Самый высокий рост доходов в этом году — у водителей такси. В среднем они получают до 105 тыс. рублей в месяц. Второе место у курьеров — их зарплата колеблется от 91 до 94 тыс. рублей в месяц. Высокую зарплату водителей такси и курьеров связывают с высокой востребованностью специалистов, сообщает РИА «Новости».

Однако исследование показывает усредненный доход пеших, вело- и автокурьеров, хотя у последних доход выше. Например, в Краснодаре курьер на автомобиле может получать около 450 рублей в час и до 128 тыс. 700 рублей в месяц. В Ставрополье такие курьеры в среднем получают 320 рублей в час и до 91,5 тыс. рублей в месяц, в Махачкале — 300 рублей в час и до 85,8 тыс. в месяц. В этих городах, по сравнению с прошлым годом, доход курьеров увеличился более чем на 30%. Основная причина — дефицит курьеров: чем выше спрос на них, тем выше доход.

В среднем по России доход автокурьеров вырос на 46%. Самые высокие доходы у сотрудников доставки в Москве — в месяц они могут зарабатывать до 228,8 тыс. в месяц. В Санкт-Петербурге и Екатеринбурге зарплата курьеров достигает 185,9 тыс. рублей, в Ростове-на-Дону — до 157,3 тыс. рублей, в Воронеже — до 143 тыс. рублей.

«Курьерская профессия привлекательна тем, что она не требует особой подготовки. Доход курьера в целом зависит от количества часов, проведенных на линии, а не от опыта. Однако опытные курьеры лучше знают, в какие часы выгоднее всего доставлять заказы, лучше ориентируются в городе, знают удобные места для парковки — это помогает им выполнять больше заказов», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Яндекс Доставки».

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