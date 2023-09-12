В Краснодаре запустили трамвай, посвященный молодежному проекту «4К»

Тематический вагон с дизайном проекта будет курсировать по маршрутам Западного депо — № 1, 2, 3, 6, 7, 11, 15 и 21.

Пассажиры тематического трамвая смогут узнать о молодежном проекте «4К» с помощью QR-кода, который изображен на вагоне. Трамвай с символикой нового проекта можно будет увидеть на улицах города до конца года.

По словам начальника управления по делам молодежи Сергея Мальцева, основная цель проекта — создать комфортную среду, в которой молодежь сможет обмениваться мнениями и идеями, а также участвовать в публичной городской политике. В рамках проекта будут работать диалоговые площадки по обмену идеями и предложениями. К проекту привлекли также более 50 тренеров, которые помогут молодым людям получить ответы на волнующие вопросы и советы специалистов.

Проект реализует Дом молодежи Краснодара в рамках Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» федерального проекта «Молодежь России» нацпроекта «Образование», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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