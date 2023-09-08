Новые «географические» трамваи появятся ко Дню города в Краснодаре

Пять вагонов Русское географическое общество выпустило совместно с МУП «КТТУ». Они выйдут на маршруты 11 сентября.

На четырех вагонах, посвященных Николаю Пржевальскому, Фаддею Беллинсгуазену и Михаилу Лазареву, Петру Семенову-Тян-Шанскому и уникальному географическому положению краевой столицы — 45-й параллели — обновили информацию.

На бортах вагонов расскажут о жизни, и экспедициях исследователей. Так, на одном из трамваев можно узнать о заслугах создателя научной школы и ведущего ученого России в области аграрной географии, заслуженного профессора КубГУ, почетного члена РГО Виктора Тюрина.

«Виктор Николаевич Тюрин внес большой вклад в развитие науки и нашей организации. Запуск посвященного ему трамвая РГО приурочен к 100-летию ученого», — сообщил председатель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка.

В октябре 2019 года в Прикубанском округе краевой столицы по инициативе Краснодарского регионального отделения РГО именем Виктора Тюрина назвали улицу. В августе 2023 года на фасаде многоквартирного дома на улице Ставропольской, в котором свыше 40 лет жил и работал ученый, установили мемориальную доску.

О первооткрывателях, ученых и исследователях пассажирам общественного транспорта краевой столицы будут рассказывать во время поездки. Благодаря QR-коду можно узнать подробности на сайте Краснодарского регионального отделения РГО.

В октябре 2019 года в Прикубанском округе города Краснодара по инициативе Общества именем Виктора Тюрина названа улица. В августе 2023 года на фасаде многоквартирного дома по улице Ставропольской, где более 40 лет жил и работал учёный, региональным отделением Русского географического общества установлена мемориальная доска.

Запуск трамваев произойдет 11 сентября в 11:00 на территории Восточного трамвайного депо на улице Ставропольской, 202, сообщает пресс-служба Русского географического общества.

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