В Краснодаре запустили движение автомобилей по Яблоновскому мосту

Открытие Яблоновского моста состоялось 17 июня. Первые автомобили прошли по нему в 14:00.

К строительству нового Яблоновского моста приступили осенью 2019 года, и планировали завершить работы в 2024 году. Однако строительство завершили значительно раньше намеченного срока.

Запустить движение по новому Яблоновскому мосту планировали 15 июня, но открытие было перенесено из-за непогоды. В настоящее время движение осуществляется по двум полосам.

Одной из особенностей нового моста являются температурные швы, которые компенсируют расширение и сужение конструкций моста при изменении температуры воздуха и повышают прочность моста. Металлические части моста покрыты цинком, что позволяет предупредить коррозию и надолго сохранить прочность конструкций.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новый Яблоновский мост четырехполосный. Переправа через реку Кубань свяжет Краснодарский край и Республику Адыгея. Мост также примет поток транспорта, следующего к Черноморскому побережью. На пешеходную часть моста вместо обычного асфальта уложили специальное покрытие. Оно легкое и помогает уменьшить вес конструкции.