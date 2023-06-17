Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодаре запустили движение автомобилей по Яблоновскому мосту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zapustili-dvizhenie-avtomobilej-po-yablonovskomu-mostu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Фото "Кубань 24"

Открытие Яблоновского моста состоялось 17 июня. Первые автомобили прошли по нему в 14:00.

К строительству нового Яблоновского моста приступили осенью 2019 года, и планировали завершить работы в 2024 году. Однако строительство завершили значительно раньше намеченного срока.

Запустить движение по новому Яблоновскому мосту планировали 15 июня, но открытие было перенесено из-за непогоды. В настоящее время движение осуществляется по двум полосам.

Одной из особенностей нового моста являются температурные швы, которые компенсируют расширение и сужение конструкций моста при изменении температуры воздуха и повышают прочность моста. Металлические части моста покрыты цинком, что позволяет предупредить коррозию и надолго сохранить прочность конструкций.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новый Яблоновский мост четырехполосный. Переправа через реку Кубань свяжет Краснодарский край и Республику Адыгея. Мост также примет поток транспорта, следующего к Черноморскому побережью. На пешеходную часть моста вместо обычного асфальта уложили специальное покрытие. Оно легкое и помогает уменьшить вес конструкции.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 17 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 17 июня
Врач назвала основные признаки переизбытка соли в организме
Врач назвала основные признаки переизбытка соли в организме
Что такое матча: польза и вред японского зеленого чая
Что такое матча: польза и вред японского зеленого чая
7 причин, чтобы спать голым
7 причин, чтобы спать голым
Фитнес-тренер рассказал, что есть, чтобы добиться кубиков на животе
Фитнес-тренер рассказал, что есть, чтобы добиться кубиков на животе
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях