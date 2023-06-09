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Движение автомобилей по новому Яблоновскому мосту могут запустить уже 15 июня

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-avtomobilej-po-novomu-yablonovskomu-mostu-mogut-zapustit-uzhe-15-iyunya
Движение автомобилей по новому Яблоновскому мосту могут запустить уже 15 июня
Кадр из видео t.me/tvkrasnodar

Новый Яблоновский мост через Кубань начали строить осенью 2019 году возле действующего путепровода. Работы планировали завершить только в 2024 году, но сроки удалось значительно сократить.

По данным телеканала «Краснодар», движение транспорта на новом Яблоновском мосту могут запустить уже на следующей неделе — 15 июня, но пока только по одной полосе в каждую сторону. Это удастся сделать, если позволят погодные условия.

Готовность нового Яблоновского моста уже составляет более 90%. Рабочие уже укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия. Затем там нанесут разметку и установят барьерные ограждения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новый Яблоновский мост будет четырехполосным. Переправа через реку Кубань свяжет Краснодарский край и Республику Адыгея. Мост также примет поток транспорта, следующего к Черноморскому побережью. На пешеходную часть моста вместо обычного асфальта уложили специальное покрытие. Оно легкое и помогает уменьшить вес конструкции.

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