Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре запретят стоянку в районе ЖК «Фонтаны» на улице Старокубанской

Общество
04.10.2022 17:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zapretyat-stoyanku-v-rajone-zhk-fontany-na-ulitse-starokubanskoj
В Краснодаре запретят стоянку в районе ЖК «Фонтаны» на улице Старокубанской
Фото пресс-службы администрации Краснодара

С 24 октября запрещающие знаки установят на участке напротив улицы Старокубанской, 2 в районе жилого комплекса «Фонтаны».

Ограничения введут для того, чтобы исключить парковку машин на проезжей части. Это создает помехи другим участникам движения.

Водителей просят быть внимательными при проезде по этому участку улицы и соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре на путепроводе М-4 через Уральскую из-за ремонта снизят скорость и сузят полосы.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 5 октября
В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 5 октября
В Краснодаре 5 октября включат сирены, предупреждающие об опасности
В Краснодаре 5 октября включат сирены, предупреждающие об опасности
В Сочи нашли пропавшего певца Константина Легостаева
В Сочи нашли пропавшего певца Константина Легостаева
В Сочи пропал турист, зашедший в море во время шторма
В Сочи пропал турист, зашедший в море во время шторма
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Самый противоречивый орден Российской империи: Святой Владимир — и гражданским, и военным
  2. В Армавире будут судить местного жителя, жестоко избившего семейную пару
  3. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. В Новороссийске девушка выжила при падении из окна многоэтажки
  6. В Анапе у вице-президента фестиваля «Киношок» пропала собака
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях