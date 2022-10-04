В Краснодаре запретят стоянку в районе ЖК «Фонтаны» на улице Старокубанской

Фото пресс-службы администрации Краснодара

С 24 октября запрещающие знаки установят на участке напротив улицы Старокубанской, 2 в районе жилого комплекса «Фонтаны».

Ограничения введут для того, чтобы исключить парковку машин на проезжей части. Это создает помехи другим участникам движения.

Водителей просят быть внимательными при проезде по этому участку улицы и соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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