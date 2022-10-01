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В Краснодаре на путепроводе М-4 через Уральскую из-за ремонта снизят скорость и сузят полосы

Общество
01.10.2022 15:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-puteprovode-m-4-cherez-uralskuyu-iz-za-remonta-snizyat-skorost-i-suzyat-polosy
В Краснодаре на путепроводе М-4 через Уральскую из-за ремонта снизят скорость и сузят полосы
Скриншот yandex.ru/maps

На путепроводе на 1335 км трассы М-4 «Дон» (Восточный обход) в районе улицы Уральской 3 октября начнутся ремонтные работы.

На время проведения реконструкции разрешенная скорость движения по путепроводу будет снижена до 40 км/ч. Полосы на трассе сузят до 3 м. При этом движение сохранится по всем полосам, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Автомобилистов просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и предписания временных дорожных знаков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре отремонтируют два моста на трассе М-4 «Дон».

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