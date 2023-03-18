В Краснодаре запретят стоянку и остановку автомобилей на улице Красных Партизан
Общество
18.03.2023 14:03
Ограничения введут с 10 апреля на участке улицы между 2-м Гаражным проездом и Аэродромной. По обеим сторонам улицы Красных Партизан установят знаки, запрещающие стоянку и остановку автомобилей.
«На этом участке дороги есть специальные места для парковки автомобилей. Действие знака на них распространяться не будет», — рассказал глава департамента транспорта Краснодара Андрей Белугин.
Он отметил, что вводимые на Красных Партизан ограничения необходимы для безопасности дорожного движения. Водители, оставляющие свои автомобили на проезжей части, создают препятствия другим участникам дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: в Краснодаре сократили проезжую часть на улице Красных Партизан возле ККБ № 2. Это необходимо для строительства подземного перехода.
Популярные новости
- Из Google Play 17 марта исчезли мобильные приложения банков России
- Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
- Неизвестные подвесили мертвого дельфина на веревке в Темрюкском районе
- Почти 700 бездомных собак отловили с начала года в Краснодаре
- ФСБ: в гаражном боксе погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону загорелись ГСМ, это привело ко взрыву
- СК начал проверку после инцидента с забытой стремянкой на детском аттракционе в Сочи