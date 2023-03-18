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В Краснодаре запретят стоянку и остановку автомобилей на улице Красных Партизан

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zapretyat-stoyanku-i-ostanovku-avtomobilej-na-ulitse-krasnyh-partizan
В Краснодаре запретят стоянку и остановку автомобилей на улице Красных Партизан
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ограничения введут с 10 апреля на участке улицы между 2-м Гаражным проездом и Аэродромной. По обеим сторонам улицы Красных Партизан установят знаки, запрещающие стоянку и остановку автомобилей.

«На этом участке дороги есть специальные места для парковки автомобилей. Действие знака на них распространяться не будет», — рассказал глава департамента транспорта Краснодара Андрей Белугин.

Он отметил, что вводимые на Красных Партизан ограничения необходимы для безопасности дорожного движения. Водители, оставляющие свои автомобили на проезжей части, создают препятствия другим участникам дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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