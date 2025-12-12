В Краснодаре запретят парковаться в проезде к дому на улице Красных Партизан

С 29 декабря вступят в силу ограничения на участке проезда к дому №4/4 по улице Красных Партизан.

Проезд ведет к многоквартирному жилому дому. Там установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта.

«Ограничительные меры введут в целях обеспечения безопасности дорожного движения, чтобы исключить стоянку транспортных средств на проезжей части», — сообщили в официальном Telegram-канале администрации Краснодара.

Читайте также: в ноябре в Краснодаре открыли проезд по улице Красных Партизан после устранения провала. Провал образовался на проезжей части в районе авторынка. Аналогичная ситуация была месяц назад.

На участке провели замену поврежденных элементов теплотрассы и последующую укладку нового асфальтового покрытия. Сейчас дорога полностью безопасна для проезда.

