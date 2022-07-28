В Краснодаре запретят остановку и стоянку на участке проспекта Константина Образцова

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ограничения введут по четной стороне участка проспекта имени Константина Образцова от улицы Ковалева до Совхозной.

Изменения вступят в силу с 1 сентября. Запрет стоянки и остановки введут, так как оставленные на проезжей части машины мешают другим участникам движения.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24» также с 1 сентября в Краснодаре запретят остановку и стоянку на участке улицы Калинина.