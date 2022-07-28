В Краснодаре запретят остановку и стоянку на участке проспекта Константина Образцова
Общество
28.07.2022 10:58
Ограничения введут по четной стороне участка проспекта имени Константина Образцова от улицы Ковалева до Совхозной.
Изменения вступят в силу с 1 сентября. Запрет стоянки и остановки введут, так как оставленные на проезжей части машины мешают другим участникам движения.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24» также с 1 сентября в Краснодаре запретят остановку и стоянку на участке улицы Калинина.
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