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В Краснодаре запретят остановку и стоянку на участке проспекта Константина Образцова

Общество
28.07.2022 10:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zapretyat-ostanovku-i-stoyanku-na-uchastke-prospekta-konstantina-obraztsova
В Краснодаре запретят остановку и стоянку на участке проспекта Константина Образцова
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ограничения введут по четной стороне участка проспекта имени Константина Образцова от улицы Ковалева до Совхозной.

Изменения вступят в силу с 1 сентября. Запрет стоянки и остановки введут, так как оставленные на проезжей части машины мешают другим участникам движения.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24» также с 1 сентября в Краснодаре запретят остановку и стоянку на участке улицы Калинина.

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