В Краснодаре с 1 сентября запретят остановку и стоянку на участке улицы Калинина

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ограничения коснутся отрезка по нечетной стороне улицы Калинина от Чкалова до Калининградской. На участке установят соответствующие знаки.

Изменения введут для обеспечения безопасности на дороге — припаркованные машины создают помехи автомобилистам.

Ограничения вступят в силу с 1 сентября, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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