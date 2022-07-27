Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре с 1 сентября запретят остановку и стоянку на участке улицы Калинина

Общество
27.07.2022 11:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-s-1-sentyabrya-zapretyat-ostanovku-i-stoyanku-na-uchastke-ulitsy-kalinina
В Краснодаре с 1 сентября запретят остановку и стоянку на участке улицы Калинина
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ограничения коснутся отрезка по нечетной стороне улицы Калинина от Чкалова до Калининградской. На участке установят соответствующие знаки.

Изменения введут для обеспечения безопасности на дороге — припаркованные машины создают помехи автомобилистам.

Ограничения вступят в силу с 1 сентября, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Читайте также: в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре закроют одну полосу на улице Трудовой Славы.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  2. В Новороссийске две девушки украли из магазина селедку и подрались с продавцами
  3. Спасатели добрались до туриста, сломавшего ключицу в горах Сочи
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. В амфитеатре парка «Краснодар» возобновят показ футбольных матчей
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Сочи из-за ливня река Восточный Дагомыс вышла из берегов, произошли подтопления
В Сочи из-за ливня река Восточный Дагомыс вышла из берегов, произошли подтопления
Центр Геленджика «поплыл» после залпового ливня
Центр Геленджика «поплыл» после залпового ливня
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Прямой эфир
Мы в соцсетях