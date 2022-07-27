В Краснодаре с 1 сентября запретят остановку и стоянку на участке улицы Калинина
Общество
27.07.2022 11:34
Ограничения коснутся отрезка по нечетной стороне улицы Калинина от Чкалова до Калининградской. На участке установят соответствующие знаки.
Изменения введут для обеспечения безопасности на дороге — припаркованные машины создают помехи автомобилистам.
Ограничения вступят в силу с 1 сентября, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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