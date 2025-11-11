В Краснодаре запретят остановку и стоянку автомобилей на участке улицы Садовой

Речь идет об отрезке улицы Садовой от улицы Казачьей до Карасунской Набережной.

Ограничения вступят в силу с 1 декабря. На этом участке улицы Садовой установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта.

Это будет сделано для обеспечения беспрепятственного движения трамваев.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства краевой столицы просит водителей быть внимательными и соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

