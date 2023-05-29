В Краснодаре запретили использовать иностранные языки на вывесках

Решение об этом приняли депутаты Гордумы Краснодара 29 мая во время LVII очередного заседания.

Краснодарские депутаты на повестке заседания рассмотрели вопрос о внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 22.08.2013 «Об утверждении правил благоустройства территории Краснодара». Среди различных предложений было введение запрета на использование иностранных языков на вывесках коммерческих объектов. За эти изменения депутаты проголосовали единогласно.

Согласно документу, иностранный язык – это язык, народ-носитель которого проживает за пределами Российской Федерации.

Кроме того, депутаты внесли изменения, определяющие требования по размеру и правилам размещения вывесок на фасадах офисных зданий, торговых центров и многоквартирных домов, а также к шрифту и цветовому оформлению нанесенных на них надписей. Подробнее с новыми правилами к вывескам можно ознакомиться по ссылке.

Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов предложил русифицировать вывески в городе. Он обратил внимание, что в краевом центре слишком много рекламы на иностранных языках. Он уверен, что каждый второй предприниматель готов сам пойти на уступки, учитывая нынешнюю политическую ситуацию.

«Много наименований, вывесок у нас на английском и непонятно каких языках. В основном, конечно, на английском. Знаете, в этой ситуации, в которой сейчас страна находится, как-то не патриотично», — сказал Наумов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», публичные слушания по внесению изменений в городские правила благоустройства прошли в Краснодаре с 10 по 24 апреля по пяти адресам. Среди основных изменений — введение ограничений на использование вывесок на иностранных языках.