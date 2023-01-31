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В Краснодаре заочно предъявили обвинение «вору в законе», 30 лет занимавшему высшее положение в преступной иерархии

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Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zaochno-predyavili-obvinenie-voru-v-zakone-30-let-zanimavshemu-vysshee-polozhenie-v-prestupnoj-ierarhii
В Краснодаре заочно предъявили обвинение «вору в законе», 30 лет занимавшему высшее положение в преступной иерархии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Расследование в отношении 58-летнего уроженца Тбилиси завершило следственное управление МВД.

Следствие установило, что мужчина занимал высшее положение в преступной иерархии в Краснодаре с 1993 года. По правилам криминального мира, имеющие более низкий статус лица подчинялись его указаниям и распоряжениям. «Вор в законе» распространял свое влияние на территории Краснодарского края.

Мужчину объявили в международный розыск. Ему заочно предъявили обвинение. «Вора в законе» заключат под стражу на два месяца с момента задержания, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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