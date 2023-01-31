В Краснодаре заочно предъявили обвинение «вору в законе», 30 лет занимавшему высшее положение в преступной иерархии
Происшествия
31.01.2023 10:27
Расследование в отношении 58-летнего уроженца Тбилиси завершило следственное управление МВД.
Следствие установило, что мужчина занимал высшее положение в преступной иерархии в Краснодаре с 1993 года. По правилам криминального мира, имеющие более низкий статус лица подчинялись его указаниям и распоряжениям. «Вор в законе» распространял свое влияние на территории Краснодарского края.
Мужчину объявили в международный розыск. Ему заочно предъявили обвинение. «Вора в законе» заключат под стражу на два месяца с момента задержания, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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