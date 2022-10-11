На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского

Видео пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Преступление выявили сотрудники уголовного розыска краевого управления МВД совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Краснодарский краевой суд 11 октября вынес второй приговор по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Осужден 49-летний Коба Дзидзишвили, известный в криминальных кругах как «Коба Краснодарский»

По данным следствия, Дзидзишвили стал вором в законе с мая 2012 года. В Греции в возрасте 39 лет он занял высшее положение в преступной иерархии. Он обладал безоговорочным авторитетом, ему подчинялись криминальные личности, а сам он придерживался криминальной идеологии, распространял свое влияние на территории Краснодарского края, Ростовской области и Адыгеи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После того, как Уголовный кодекс РФ был дополнен ст. 210.1 УК РФ, Коба Краснодарский продолжил занимать высшее положение в преступной иерархии, решать споры между лицами, придерживающимися криминальной идеологии. Так, в марте-июле 2019 года он принял участие в разрешении спора о возврате одному из осужденных крупной суммы денег за нефтепродукты. За такую «услугу» Коба Краснодарский получил 1,6 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В суде Дзидзишвили виновным себя не признал и заявил, что не понимает, в чем его обвиняют. Суд счел его вину доказанной и назначил ему 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 2 млн рублей штрафа с ограничением свободы на 1 год. Приговор в законную силу не вступил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», уголовное дело в отношении Кобы Краснодарского направили в суд в марте 2021 года.