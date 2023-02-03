В Краснодаре заменят участок теплосетей в Комсомольском микрорайоне

Во время планового обхода теплосетей специалисты обнаружили, что трубу диаметром 600 мм в районе улицы Онежской, по которой подается тепло и горячая вода в Комсомольский микрорайон, необходимо заменить.

Было принято решение заменить часть теплосетей до наступления морозов. Старую теплосеть заменят на новую с современной пенополиуретановой изоляцией, которая сохраняет тепло и работает без утечек более 20 лет. Трубу планируют установить до конца дня 3 февраля.

На период работ в Комсомольском микрорайоне отключат отопление и горячую воду. На месте работают 10 специалистов и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба администрации Краснодара в Telegram.

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