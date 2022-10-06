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В Краснодаре заменят облицовку фонтана в Юбилейном микрорайоне

Общество
06.10.2022 20:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zamenyat-oblitsovku-fontana-v-yubilejnom-mikrorajone
В Краснодаре заменят облицовку фонтана в Юбилейном микрорайоне
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фонтан находится на Платановом бульваре. На плитах, которыми он был облицован, появились сколы.

Внешний вид сооружения вызывал нарекания, поэтому облицовку фонтана решено было заменить. По периметру чаши уложат керамогранитную плитку, а внешние плиты сделают гранитными.

Завершить косметический ремонт планируют до конца октября, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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