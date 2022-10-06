В Краснодаре заменят облицовку фонтана в Юбилейном микрорайоне
Общество
06.10.2022 20:28
Фонтан находится на Платановом бульваре. На плитах, которыми он был облицован, появились сколы.
Внешний вид сооружения вызывал нарекания, поэтому облицовку фонтана решено было заменить. По периметру чаши уложат керамогранитную плитку, а внешние плиты сделают гранитными.
Завершить косметический ремонт планируют до конца октября, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: в Краснодаре наведут порядок на бульваре на улице Восточно-Кругликовской.
Популярные новости
- С чего начинается Родина или кто расскажет детям мобилизованных, что их отцы — герои?
- В Сочи впервые за 10 лет повторно зацвели каштаны
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- Медведев ответил на слова Зеленского о необходимости превентивных ядерных ударов по России
- Курс на запад: о новых трамвайных линиях Краснодара из первых рук
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?