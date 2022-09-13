В Краснодаре заменят более 1,9 км изношенных водопроводных сетей
Общество
13.09.2022 09:53
Замену водопровода введут в рамках инвестпрограммы «Росводоканал Краснодар» в районе улицы Таманской.
Здесь заменят внутриквартальный водопровод диаметром 110 и 225 мм. Старые стальные трубы, обслуживающие 40 многоэтажек и 2 детских сада на улицах Ставропольской и Таманской, заменят на новые пластиковые. Всего заменят более 1,9 км труб.
По данным «Росводоканала Краснодар», замену сетей водоснабжения проводят методом горизонтально-направленного бурения. Это позволит избежать рытья траншей. Все работы планируют завершить до конца ноября. Отключать водоснабжение во время работ не будут, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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