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В Краснодаре заменят более 1,9 км изношенных водопроводных сетей

Общество
13.09.2022 09:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zamenyat-bolee-1-9-km-iznoshennyh-vodoprovodnyh-setej
В Краснодаре заменят более 1,9 км изношенных водопроводных сетей
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Замену водопровода введут в рамках инвестпрограммы «Росводоканал Краснодар» в районе улицы Таманской.

Здесь заменят внутриквартальный водопровод диаметром 110 и 225 мм. Старые стальные трубы, обслуживающие 40 многоэтажек и 2 детских сада на улицах Ставропольской и Таманской, заменят на новые пластиковые. Всего заменят более 1,9 км труб.

По данным «Росводоканала Краснодар», замену сетей водоснабжения проводят методом горизонтально-направленного бурения. Это позволит избежать рытья траншей. Все работы планируют завершить до конца ноября. Отключать водоснабжение во время работ не будут, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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