В Краснодаре заложили камень в основание храма Благовещения Пресвятой Богородицы

В краевом центре началось строительство храма Благовещения Пресвятой Богородицы.

Храм будет расположен в жилом районе Новознаменском. Торжественную службу по этому случаю возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий.

Верующие собрались, чтобы стать свидетелями начала строительства нового духовного центра района.

Читайте также: в Динском районе завершили внутреннюю роспись Храма Святого мученика Трифона. Строительство началось еще в 2008 году. Первые богослужения провели в храме уже в 2010 году.

За пять месяцев в церкви села Красносельского появились изображения из библейских сюжетов и события, которыми святые прославились при жизни. Главным стал образ Спасителя, который изображен в верхней части купола храма.

