В Динском районе завершили внутреннюю роспись Храма Святого мученика Трифона

За пять месяцев в церкви села Красносельского появились изображения из библейских сюжетов и события, которыми святые прославились при жизни.

Главным стал образ Спасителя, который изображен в верхней части купола храма. Строительство началось еще в 2008 году. Первые богослужения провели в храме уже в 2010-ом. Сейчас завершили роспись стен.

«Описать красоту росписи невозможно. Каждая деталь завораживает и заслуживает отдельного внимания. Безусловно, главным является образ Спасителя, который изображен в верхней части купола. Господь не только дарует нам свое благословение, но и напоминает о том, что мы приходим в его Дом, где он является светом», — сообщает пресс-служба Динского района.

