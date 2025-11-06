Новый храм в честь Сорока святых мучеников Севастийских освятили в Курганинске

Возведение храма началось более десяти лет назад в рамках краевой программы «100 храмов на Кубани». Средства на строительство поступали от пожертвований жителей и предприятий района.

Храм Сорока святых мучеников Севастийских возведен в густонаселенном районе, неподалеку от казачьего кадетского корпуса, что подчеркивает историческую роль казачества в защите православной веры.

Церемонию освящения провел епископ Армавирский и Лабинский Савва. После обряда он возглавил Божественную литургию и поздравил прихожан с праздником Казанской иконы Божией Матери.

Настоятелю храма, благотворителям и руководителям предприятий, внесшим вклад в строительство, были вручены почетные награды. Новый храм стал важным духовным центром для жителей Курганинского района и символом единства, веры и труда.

