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В Краснодаре закрыли подпольный игровой клуб

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zakryli-podpolnyj-igrovoj-klub
В Краснодаре закрыли подпольный игровой клуб
Фото УМВД России по Краснодару

Нелегальное казино располагалось в нежилом помещении на улице Ковалева.

Полицейские прибыли на место с проверкой. В этот момент в нелегальном клубе находились администратор, игроки и кассир. При проведении осмотра полицейские изъяли жесткие диски, видеорегистратор, роутер, жесткий диск и деньги, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Материалы проверки передадут в следственные органы для решения о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются все лица, причастные к организации нелегальной игорной деятельности.

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