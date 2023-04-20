В Краснодаре закрыли подпольный игровой клуб
Происшествия
20.04.2023 13:13
Нелегальное казино располагалось в нежилом помещении на улице Ковалева.
Полицейские прибыли на место с проверкой. В этот момент в нелегальном клубе находились администратор, игроки и кассир. При проведении осмотра полицейские изъяли жесткие диски, видеорегистратор, роутер, жесткий диск и деньги, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
Материалы проверки передадут в следственные органы для решения о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются все лица, причастные к организации нелегальной игорной деятельности.
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