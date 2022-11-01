В Краснодаре закрыли нелегальное казино, работавшее в нежилом здании

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Незаконный игровой клуб обнаружили в одном из нежилых зданий в переулке Топольковом в Прикубанском округе краевой столицы.

Правоохранители во время проверки застали в игровом клубе сотрудников и двоих игроков. Из помещения изъяли компьютеры и документы, подтверждающие, что в помещении действительно проводили азартные игры, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Материал проверки зарегистрировали, его передадут в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Сейчас устанавливают всех причастных к организации работы подпольного клуба лиц.

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