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В Краснодарском крае организатора сети подпольных казино посадили на 9 лет

Происшествия
18.08.2022 15:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-organizatora-seti-podpolnyh-kazino-posadili-na-9-let
В Краснодарском крае организатора сети подпольных казино посадили на 9 лет

Приговор в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в даче взятки в крупном размере, вынес Центральный районный суд Сочи. В августе в Краснодарском краевом суде состоялась апелляция по этому делу.

По данным суда, с апреля 2012 по июнь 2015 года мужчина вместе с сообщниками организовал игровые клубы в Сочи и проводил там азартные игры, используя доступ в интернет. Согласно материалам дела, он договорился с сотрудником ГУ МВД России по Краснодарскому краю, чтобы тот за взятку в размере 20 тыс. в месяц с каждого игрового клуба предупреждал его о готовящихся рейдах. За все время он передал полицейскому за попустительство по службе 460 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Суд первой инстанции назначил обвиняемому 9 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 9,2 млн рублей. Приговор был обжалован. Однако судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила приговор без изменения.

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