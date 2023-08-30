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В Краснодаре закрыли нелегальное казино, работавшее в нежилом доме

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zakryli-nelegalnoe-kazino-rabotavshee-v-nezhilom-dome-na-ulitse-zaharova
В Краснодаре закрыли нелегальное казино, работавшее в нежилом доме
Фото ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Нелегальный игровой клуб выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Краснодару.

В нежилом помещении на улице Захарова во время проверки находился администратор-кассир и один посетитель. Полицейские изъяли жесткие диски, деньги, а также другие предметы и документы, подтверждающие факт проведения нелегальных азартных игр.

Материалы проверки зарегистрированы и будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Сейчас устанавливают лиц, причастных к организации работы казино, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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