В Краснодаре закрыли нелегальное казино, работавшее в нежилом доме

Нелегальный игровой клуб выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Краснодару.

В нежилом помещении на улице Захарова во время проверки находился администратор-кассир и один посетитель. Полицейские изъяли жесткие диски, деньги, а также другие предметы и документы, подтверждающие факт проведения нелегальных азартных игр.

Материалы проверки зарегистрированы и будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Сейчас устанавливают лиц, причастных к организации работы казино, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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