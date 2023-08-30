В Краснодаре закрыли нелегальное казино, работавшее в нежилом доме
Происшествия
30.08.2023 13:35
Нелегальный игровой клуб выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Краснодару.
В нежилом помещении на улице Захарова во время проверки находился администратор-кассир и один посетитель. Полицейские изъяли жесткие диски, деньги, а также другие предметы и документы, подтверждающие факт проведения нелегальных азартных игр.
Материалы проверки зарегистрированы и будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Сейчас устанавливают лиц, причастных к организации работы казино, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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