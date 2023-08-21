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В Краснодаре 18-летняя девушка организовала подпольное казино

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-18-letnyuyu-devushka-organizovala-podpolnoe-kazino
В Краснодаре 18-летняя девушка организовала подпольное казино
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Возбудили уголовно дело, девушку обвиняют в организации и проведении азартных игр вне специальной игорной зоны.

Установили, что с марта по 3 апреля она сняла помещение на улице Суворова. Там девушка организовала и систематически проводила азартные игры со специальным оборудованием. Организатор заключала с участниками устные соглашения и получала от них деньги, которые зачисляла на депозит виртуального счета. В заведении при этом она работала и руководителем, и администратором-кассиром.

В ходе оперативных мероприятий незаконную игорную деятельность пресекли. Возбудили уголовное дело. Расследование завершили, материалы передали мировому судье для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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