Сеть подпольных казино: в Сочи шестерых человек будут судить за проведение азартных игр

В июне завершили расследование уголовного дела в отношении шестерых участников преступной группы в возрасте от 27 до 47 лет, которых обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр.

По данным следствия, 47-летний мужчина создал организованную группу, в которую вошли трое мужчин и две женщины. Злоумышленники нашли помещения на улицах Транспортной, Яна Фабрициуса, Плеханова и Альпийской, где регулярно проводили азартные игры. Они распределили роли, подобрали персонал и игроков, сами выполняли функции крупье и занимались отчетностью.

Подозреваемых задержали в апреле 2022 года. Из помещений нелегальных казино изъяли деньги, телефоны, колоды карты, фишки и другое игорное оборудование, а также тетради с записями, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствие собрало достаточно доказательств. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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