Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Два нелегальных игровых клуба закрыли в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-nelegalnyh-igrovyh-kluba-zakryli-v-krasnodare
Два нелегальных игровых клуба закрыли в Краснодаре
Фото УМВД России по Краснодару

Нелегальные клубы работали в нежилых помещениях на улицах Евдокии Бершанской и Российской.

В момент проверки в одном из игровых залов находились администратор и шесть игроков. Во втором заведении посетители отсутствовали. Оперативники изъяли тв-приставки, жесткие диски, черновые записи, роутеры и мобильные телефоны, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Материалы проверки зарегистрированы, их передадут в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Читайте также: владельца и двух девушек-администраторов подпольных казино будут судить в Краснодарском крае.

Статьи
Как стать космонавтом: требования и подготовка
Как стать космонавтом: требования и подготовка
Почему развивается рак груди: симптомы и лечение
Почему развивается рак груди: симптомы и лечение
Как не «наесть» онкологию: эндокринолог назвала продукты, запускающие рак
Как не «наесть» онкологию: эндокринолог назвала продукты, запускающие рак
День защиты детей: история, традиции, смысл праздника
День защиты детей: история, традиции, смысл праздника
Задержка месячных: возможные причины и что делать
Задержка месячных: возможные причины и что делать
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях