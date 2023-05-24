Два нелегальных игровых клуба закрыли в Краснодаре

Нелегальные клубы работали в нежилых помещениях на улицах Евдокии Бершанской и Российской.

В момент проверки в одном из игровых залов находились администратор и шесть игроков. Во втором заведении посетители отсутствовали. Оперативники изъяли тв-приставки, жесткие диски, черновые записи, роутеры и мобильные телефоны, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Материалы проверки зарегистрированы, их передадут в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

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