Два нелегальных игровых клуба закрыли в Краснодаре
Происшествия
24.05.2023 16:04
Нелегальные клубы работали в нежилых помещениях на улицах Евдокии Бершанской и Российской.
В момент проверки в одном из игровых залов находились администратор и шесть игроков. Во втором заведении посетители отсутствовали. Оперативники изъяли тв-приставки, жесткие диски, черновые записи, роутеры и мобильные телефоны, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
Материалы проверки зарегистрированы, их передадут в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
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