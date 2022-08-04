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В Краснодаре закрыли две незаконные точки проката электросамокатов

Происшествия
04.08.2022 09:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zakryli-dve-nezakonnye-tochki-prokata-elektrosamokatov
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Очередной рейд по выявлению нелегальных точек проката прошел в районе улицы Восточно-Кругликовской.

В ходе рейда выявили двух нарушителей и изъяли порядка 40 единиц техники, которую сдавали в аренду. Среди изъятого — велосипеды, электро- и обычные самокаты, электромашины и дрифт кары. На нарушителей составили протоколы за предпринимательскую деятельность без лицензии и за нарушение правил благоустройства.

Сообщается, что в этом году провели уже порядка 30 таких рейдов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Сообщить о нелегальных точках проката электросамокатов можно по телефону 8 (861) 218-98-00.

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