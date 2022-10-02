В Краснодаре заключили под стражу подозреваемого в развращении ребенка в СНТ «Дружба»

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Мужчина подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего.

В настоящее время 42-летнего местного жителя поместили под стражу. Следственный отдел по Прикубанскому округу города Краснодара продолжает расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по версии следствия, 18 сентября на территории СНТ «Дружба» подозреваемый зашел в кусты и подозвал к себе ребенка. Там он совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. Ребенок убежал и рассказал обо всем родителям. Злоумышленника задержали.