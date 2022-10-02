В Краснодаре заключили под стражу подозреваемого в развращении ребенка в СНТ «Дружба»
Происшествия
02.10.2022 16:47
Мужчина подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего.
В настоящее время 42-летнего местного жителя поместили под стражу. Следственный отдел по Прикубанскому округу города Краснодара продолжает расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», по версии следствия, 18 сентября на территории СНТ «Дружба» подозреваемый зашел в кусты и подозвал к себе ребенка. Там он совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. Ребенок убежал и рассказал обо всем родителям. Злоумышленника задержали.
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