В Краснодаре задержали мужчину, подозреваемого в развращении ребенка на улице

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Задержанного местного жителя подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.

По версии следствия, 18 сентября на территории СНТ «Дружба» 42-летний мужчина зашел в кусты и подозвал к себе ребенка. Там он совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. Ребенок убежал от злоумышленника и рассказал обо всем родителям, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Правоохранители смогли в кратчайший срок установить личность и местонахождение мужчины. Его задержали.

Возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о заключении под стражу подозреваемого.

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