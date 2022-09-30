В Краснодаре задержали мужчину, подозреваемого в развращении ребенка на улице
Происшествия
30.09.2022 12:51
Задержанного местного жителя подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.
По версии следствия, 18 сентября на территории СНТ «Дружба» 42-летний мужчина зашел в кусты и подозвал к себе ребенка. Там он совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. Ребенок убежал от злоумышленника и рассказал обо всем родителям, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Правоохранители смогли в кратчайший срок установить личность и местонахождение мужчины. Его задержали.
Возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о заключении под стражу подозреваемого.
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