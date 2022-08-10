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В Краснодарском крае будут судить мужчину за развращение 5-летней девочки

Происшествия
10.08.2022 17:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-budut-sudit-muzhchinu-za-razvrashhenie-5-letnej-devochki
В Краснодарском крае будут судить мужчину за развращение 5-летней девочки
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Следователи завершили расследование этого уголовного дела и направили его для рассмотрения в суд.

По версии следствия, 37-летний житель Мостовского района был в гостях в Темрюкском районе. После употребления алкогольных напитков он вышел на улицу и встретил 5-летнюю девочку, живущую по соседству. Он совершил в отношении ребенка преступление против половой неприкосновенности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Девочка рассказала о произошедшем матери, а она сообщила правоохранителям. Мужчина попытался скрыться из населенного пункта на автомобиле, но съехал с дороги и уснул. Там его и задержали.

Следователи собрали достаточно доказательств по этому уголовному делу. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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