В Краснодарском крае будут судить мужчину за развращение 5-летней девочки
Следователи завершили расследование этого уголовного дела и направили его для рассмотрения в суд.
По версии следствия, 37-летний житель Мостовского района был в гостях в Темрюкском районе. После употребления алкогольных напитков он вышел на улицу и встретил 5-летнюю девочку, живущую по соседству. Он совершил в отношении ребенка преступление против половой неприкосновенности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Девочка рассказала о произошедшем матери, а она сообщила правоохранителям. Мужчина попытался скрыться из населенного пункта на автомобиле, но съехал с дороги и уснул. Там его и задержали.
Следователи собрали достаточно доказательств по этому уголовному делу. Сейчас подозреваемый находится под стражей.
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