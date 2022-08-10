В Краснодарском крае будут судить мужчину за развращение 5-летней девочки

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Следователи завершили расследование этого уголовного дела и направили его для рассмотрения в суд.

По версии следствия, 37-летний житель Мостовского района был в гостях в Темрюкском районе. После употребления алкогольных напитков он вышел на улицу и встретил 5-летнюю девочку, живущую по соседству. Он совершил в отношении ребенка преступление против половой неприкосновенности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Девочка рассказала о произошедшем матери, а она сообщила правоохранителям. Мужчина попытался скрыться из населенного пункта на автомобиле, но съехал с дороги и уснул. Там его и задержали.

Следователи собрали достаточно доказательств по этому уголовному делу. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Читайте также: житель Краснодара получил 13 лет колонии за развращение несовершеннолетних.