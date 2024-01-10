В Краснодаре заключили под стражу мужчину, ранившего ножом трех прохожих

Преступление произошло 2 января на улице Бургасской в микрорайоне Черемушки.

По версии следствия, в тот день 37-летний Арсен Мамий после употребления алкоголя вышел на улицу и без причины начал нападать на случайных прохожих. Он ранил ножом 11-летнюю девочку, мужчину и выходившую из магазина женщину.

На него завели уголовное дело о хулиганстве. Октябрьский районный суд 10 января рассмотрел ходатайство следователя и принял решение заключить подозреваемого под стражу на 2 месяца — до 8 марта включительно, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», раненые мужчина и женщина были госпитализированы в больницу. Для установления степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Травма девочки не представляет угрозы для ее жизни.