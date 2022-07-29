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В Краснодаре закладчику грозит пожизненное за сотни свертков с «синтетикой» и 2,5 кг прегабалина

Происшествия
29.07.2022 10:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zakladchiku-grozit-pozhiznennoe-za-sotni-svertkov-s-sintetikoj-i-2-5-kg-pregabalina
Видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Полицейские совместно с оперативниками УФСБ России по Краснодарскому краю задержали подозреваемого в обороте наркотиков на одной из улиц краевой столицы.

Во временном жилье 31-летнего краснодарца изъяли 240 свертков с порошком, 35 — с кристаллами. По версии следствия, мужчина планировал сбыть их через оптовые закладки. Также обнаружили бумажный сверток с синтетическим наркотиком, который подозреваемый приготовил для личного употребления. Экспертиза подтвердила, что вещества в свертках — мефедрон и метадон. Кроме того, в квартире обнаружили банку с 2,5 кг сильнодействующего лекарственного препарата «Прегабалин».

Также правоохранители нашли электронные весы, упаковочные материалы, клише печатей врачей и рецептурные бланки.

Помимо этого, в частном доме, который подозреваемый снимал в станице Смоленской, обнаружили оборудование для изготовления наркотических средств и канистры с прекурсорами.

Установлено, что мужчина нашел в интернете подработку наркокурьером. А позже сам начал производить наркотики для продажи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

За готовую продукцию на его банковский счет перечисляли деньги и поставляли необходимые реагенты и оборудование для изготовления новой партии запрещенных веществ.

На подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Читайте также: на Кубани будут судить мужчин, которые организовали плантацию конопли и собрали 70 кг наркотиков.

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