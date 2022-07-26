На Кубани будут судить мужчин, которые организовали плантацию конопли и собрали 70 кг наркотиков
Происшествия
26.07.2022 14:28
Наркобизнес организовал 39-летний житель станицы Благовещенской.
По данным полиции, мужчина предложил 22-летнему жителю Анапы и 34-летнему приезжему из пригорода Санкт-Петербурга заняться выращиванием конопли. Для этого они купили дом в Славянском районе. В специальной теплице злоумышленники посадили запрещенные растения, а потом собрали «урожай» — более 70 кг. Затем они планировали высушить растение и расфасовать наркотики на розничные партии. Незаконную деятельность пресекла полиция.
Расследование уголовного дела завершили, материалы направили в суд. Подозреваемые находятся под стражей. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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