На Кубани будут судить мужчин, которые организовали плантацию конопли и собрали 70 кг наркотиков

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Наркобизнес организовал 39-летний житель станицы Благовещенской.

По данным полиции, мужчина предложил 22-летнему жителю Анапы и 34-летнему приезжему из пригорода Санкт-Петербурга заняться выращиванием конопли. Для этого они купили дом в Славянском районе. В специальной теплице злоумышленники посадили запрещенные растения, а потом собрали «урожай» — более 70 кг. Затем они планировали высушить растение и расфасовать наркотики на розничные партии. Незаконную деятельность пресекла полиция.

Расследование уголовного дела завершили, материалы направили в суд. Подозреваемые находятся под стражей. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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