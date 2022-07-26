Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

На Кубани будут судить мужчин, которые организовали плантацию конопли и собрали 70 кг наркотиков

Происшествия
26.07.2022 14:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-budut-sudit-muzhchin-kotorye-organizovali-plantatsiyu-konopli-i-sobrali-70-kg-narkotikov
На Кубани будут судить мужчин, которые организовали плантацию конопли и собрали 70 кг наркотиков
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Наркобизнес организовал 39-летний житель станицы Благовещенской.

По данным полиции, мужчина предложил 22-летнему жителю Анапы и 34-летнему приезжему из пригорода Санкт-Петербурга заняться выращиванием конопли. Для этого они купили дом в Славянском районе. В специальной теплице злоумышленники посадили запрещенные растения, а потом собрали «урожай» — более 70 кг. Затем они планировали высушить растение и расфасовать наркотики на розничные партии. Незаконную деятельность пресекла полиция.

Расследование уголовного дела завершили, материалы направили в суд. Подозреваемые находятся под стражей. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Кореновском районе местный житель организовал наркопритон.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  2. СМИ: форвард ФК «Краснодар» Джон Кордоба может перейти в дортмундскую «Боруссию»
  3. Главврач СКИБ Краснодара призвал жителей Кубани делать прививки от COVID-19
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. Пострадавшие от ЧС предприниматели Сочи могут получить финансовую поддержку
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Центр Геленджика «поплыл» после залпового ливня
Центр Геленджика «поплыл» после залпового ливня
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Лазаревский район Сочи затопил мощный ливень
Лазаревский район Сочи затопил мощный ливень
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
В Москве задержали четвертого подозреваемого в избиении самбиста на сочинском пляже
В Москве задержали четвертого подозреваемого в избиении самбиста на сочинском пляже
Прямой эфир
Мы в соцсетях